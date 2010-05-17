Bin Ladin'in oğlu: Yaşadığına eminim

T24- El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer, babasının nerede saklandığını bilmediğini, ama yaşadığından emin olduğunu söyledi.

İtalyan gazetelerinden La Repubblica'ya konuşan Ömer Bin Ladin, babasıyla 2001'de Afganistan'da vedalaştığı dönemden bu yana hiç görüşmediğini belirterek, "Ama nerede olduğunu bilsem de zaten söylemem. Zira neticede benim babamdır. Tercihlerini paylaşmasam da, onu seviyorum" diye konuştu.



Ömer, diğer kardeşlerinin de babasıyla iletişimi olmadığına işaret ederek, "Onunla hiçbirimizin görüşmesi olmadı. Ama hayatta olduğundan eminim. Çeşitli ses kayıtlarında halihazırdaki olaylardan söz etmesi bunu gösteriyor. Nerede saklandığını ne erkek, ne de kız kardeşlerim biliyor. Bildiğini iddia eden bunu başka amaçlar, bir anlamda kendi çıkarları uğruna yapıyor: Ona dair hep garip şeyler söyleniyor" dedi.



Ömer, söyleşiyi telefon ve elektronik posta aracılığıyla gerçekleştiren La Repubblica'ya, "Growing Up Bin Laden" başlığı altında bir kitap yazmasının gerekçesini ise şu sözlerle özetledi:



"Soyadımla övünç duyuyorum. Bize dair pek çok yanlış şey söylenmiş olduğu için bir kitap yazmayı yeğledim: Gerçeği ortaya koymak istedim. Ailem bu dünya için çok iyi işler yaptı. Büyükbabam, gerçekten büyük bir insandı."



Şiddete karşı olduğunu belirten Ömer, "Bin Ladin'ler adına pek çok şiddete tanık olmaktan derin üzüntü duyuyorum. Kitabı, hem babamın, hem de Batının şiddetinden uzak durduğumu göstermek için yazdım. İnsanların normal bir hayat sürmelerine yardımcı olmayı amaçladım" diye konuştu.



Ömer, yirmi civarında çocuğu olduğu ileri sürülen Usame Bin Ladin'in dördüncü oğlu olarak biliniyor. 2007'de Kahire'de kendisinden büyük bir İngiliz kadınla evlenen, akabinde Mısır'dan sınır dışı edilen, İngiltere ve İspanya'dan siyasi sığınma talebine olumlu yanıt alamayan Ömer, halen Katar'da yaşıyor.