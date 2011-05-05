Bin Ladin'in kıyafetinden telefon numaraları çıktı

T24- ABD yetkilileri Pakistan'daki operasyonda öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in giysilerinin içine dikilmiş 500 euro ve gizli telefon numaraları bulmuş.

Para ve acil durumlarda aranacak telefon numaraları dünyanın en çok aranan adamının pazartesi sabahı özel kuvvetler baskınında ölmesinden sonra ele geçirildi.

Uzmanlar şimdi bu telefon numaralarının izini sürüyor ve ele geçirdikleri tüm bilgisayarları inceleyip, 'patlayıcı' ya da 'düğün' gibi anahtar sözcükler kullanarak dosyaları tarıyor.

'Düğün' sözcüğü El Kaide tarafından sık sık bombalı saldırı anlamında kullanılıyor.

Amerikalı bir istihbarat yetkilisi, "İncelememiz gereken çok şey var. Bazıları kriptolu, bazıları kodlu. Bu farklı bir dil. Herşey Arapça, o yüzden elimizde ne olduğunu anlayabilmek için araştırmamız gereken çok şey var, ama şunu unutmamak gerekir ki, küçük bilgi parçaları bile ciddi derecede önemli olabilir" dedi.

Washington’da Ulusal Güvenlik Bakanı Janet Napolitano ise bazı bilgilerin şimdiden kendisine bağlı birimler tarafından incelemeye alındığını söyledi.