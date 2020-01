Bin Ladin'in kitabını yazan eski komandoya 6 milyon dolar ceza

El Kaide lideri Usame bin Ladin’in 2011’de Amerikalı komandolarca düzenlenen baskında öldürüldüğü operasyona katılan eski deniz komandosu, olayı anlattığı kitabı yüzünden 6,6 milyon dolar para ödemeye mahkûm oldu.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan haber göre,‘No Easy Day: The Firsthand Account of the Mission that Killed Osama bin Laden’ ya da Türkçe adıyla ‘Kolay Olmayan Bir Gün: Usame bin Ladin'i Öldürme Görevinin İlk Ağızdan Anlatımı’ adlı kitabın yazarı Matt Bissonnette, hem operasyona katıldığı sırada kabul ettiği gizlilik yeminini ihlal etmek, hem de yazdığı bilgileri ABD Savunma Bakanlığı’na onaylattırmadan baskıya vermekle suçlanıyor.

Tüm kazancını Amerikan hükümetine ödemek zorunda

Kitabı Mark Owen takma adıyla yazan Matt Bissonnette, kitaptan edindiği tüm kazancı ve kitabın film hakkını Amerikan hükümetine devretmek zorunda. Bissonnette’in 7 milyon dolara yakın bu miktarı ödemek için dört yılı bulunuyor.

Virginia eyaletinde görülen duruşma tarafların karşılıklı uzlaşmasıyla sonuçlandı. Bissonnette, aynı zamanda Pentagon’un onayından geçmeyen görüntülerle yaptığı sunumlardan kazandığı 100 bin doları da bir ay içinde federal hükümete ödemek zorunda.

2012 yılında satışa sunulan kitabın ardından ABD Adalet Bakanlığı, gizli bilgiler içerdiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Matt Bissonnette, ‘Navy SEAL’ adlı donanma özel kuvvetler biriminde görevliyken aralarında Bin Ladin baskınının da bulunduğu gizli operasyonları açıklamama konusunda bir dizi belge imzalamıştı.