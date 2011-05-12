Bin Ladin'in günlüğü bulundu

T24- Amerikalı yetkililer, bu aybaşında Pakistan’da komando operasyonunda öldürülen Usame bin Ladin’in günlüğünün ele geçirildiğini açıkladı.









Amerika'nın Sesi'nde yayımlanan (11 Mayıs 2011) habere göre, elyazısı günlükte gelecekte yapılacak terör saldırısı planlarına yer veriliyor ve notlardan bin Ladin’in sağlığında diğer teröristlerle iletişim halinde olduğu anlaşılıyor.

Yetkililere göre El Kaide liderinin kendi el yazısıyla not aldığı defterde, terör örgütünün ayrıntılı doktrinleri, olası hedefler ve saldırı yöntemlerine yer veriliyor.

Notlarda özellikle Amerika’ya saldırmanın önemi vurgulanıyor. Geçen hafta ortaya çıkarılan ve Amerika’daki trenlere yönelik terör saldırı planlarının da bu defterde yazdığı bildirildi.

Bin Ladin’in notları, terör örgütü liderinin sanıldığı gibi tecrit olmuş yaşamadığını ortaya koyuyor. Amerikalı yetkililer, Usame bin Ladin’in diğer teröristlerle temas halinde olduğunu ve operasyonel planlamalara katıldığını söylüyor. Yetkililer, Usame bin Ladin’in ölünceye kadar terör eylemlerine katılımda faal rol üstlendiğini belirtiyor.