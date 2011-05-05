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Dünya

BİN LADİN'İN FOTOĞRAFLARI YAYIMLANMAYACAK WASHINGTON (A.A)

05 Mayıs 2011 12:13

-BİN LADİN'İN FOTOĞRAFLARI YAYIMLANMAYACAK WASHINGTON (A.A) - 05.05.2011 - Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Pakistan'da düzenlenen operasyonda öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in fotoğraflarını, "ulusal güvenlik riski" teşkil edebileceği gerekçesiyle yayımlamayı reddettiğini duyurdu. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Obama'nın Bin Ladin'in cesedinin fotoğraflarını ulusal güvenlik riski teşkil edebileceği, şiddete teşvik edebileceği ve propaganda aracı olarak kullanılabileceği gerekçesiyle yayımlamayacağını bildirdi. Carney, Obama'nın Pazar günü yayınlanacak CBS televizyonunun "60 dakika" adlı programında, "Bin Ladin'in öldüğü konusunda şüphe olmadığını, dünya üzerinde Bin Ladin'in bir daha görülmeyeceğini" belirttiğini aktardı.

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