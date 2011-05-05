Bin Ladin'in fotoğrafları yayımlanmayacak

T24- ABD Başkanı Barack Obama, Pakistan'da bir operasyonda öldürülen El Kaide lideri Usame bin Ladin'in fotoğraflarının yayımlanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Obama, DNA testlerinin öldürülen kişinin bin Ladin olduğunu doğruladığını kaydetti ve El Kaide liderinin başından vurulmuş görüntüsünün korkunç olduğunu, bu görüntülerin yayımlanması durumunda propaganda aracı olarak kullanılıp şiddete kışkırtmakta kullanılabileceğini belirtti.

Bazı Kongre üyeleri ise fotoğrafları yayımlamanın Amerika'nın düşmanlarına başlarına gelecekleri gösterecek bir örnek oluşturacağını ve bin Ladin'in gerçekten ölüp ölmediğine ilişkin tereddütleri de sonlandıracağını savunuyor.

Amerikan Adalet bakanı Eric Holder ise bin Ladin'in öldürüldüğü evde ele geçirilen belge ve bilgilerin değerlendirilmesinin ardından terör listesine yeni isimlerin eklenebileceğini söyledi.

Baskını düzenleyen ekipler, istihbarat birimlerinin define olarak niteledikleri, 10 bilgisayar, 10 cep telefonu ve 100 civarında da taşınabilir bellek cihazı ele geçirmişlerdi.

Senato Yargı Komitesi'nde konuşan Holder, Bin Ladin'in teslim olmaya yönelik bir girişimi olmadığını ve öldürülmesinin "ulusal meşru müdafaa" olduğunu savundu.

ABD Adalet Bakanı Eric Holder, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in meşru bir askeri hedef olduğunu söyledi.



ABD, bin Ladin'in Pakistan'ın Abbutabad kentinde Pazartesi günü Amerikan güçlerinin düzenlediği operasyonda vurulduğu sırada silahsız olduğunu kabul etmişti.

Bunun üzerine operasyonun meşruiyeti üzerine eleştiriler gelmeye başlamıştı.

Öte yandan, bin Ladin'in her an kaçabilecek durumda olduğu, kıyafetlerine dikilmiş olan bir kesede 500 euro ve iki telefon numarası bulunduğu da iddia edildi.

Öte yandan Pakistan ordusu Amerikan özel kuvvetlerinin operasyonunda sağ kalanların ellerinde olduğunu doğruladı.

Pakistan ordu sözcüsü, bu kişilerin Ravalpindi ve İslamabad'da gizli güzergahlarda tutulduklarını bildirdi.

Tümgeneral Athar Abbas, aralarında bazılarının kurşun yaraları nedeniyle tedavi görmekte olduklarını, ancak hayati risklerinin bulunmadığını dile getirdi.

Pakistan'ın değil, 'dünyanın başarısızlığı'

Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, Amerikan komandoları tarafından öldürülen Usame bin Ladin'in ülkesinde bulunduğunun uzun süre ortaya çıkarılamayışındaki başarısızlıktan sadece ülkesinin değil, dünyanın diğer casusluk kurumlarının da sorumlu olduğunu söylüyor.

Başbakan, ABD dahil genelde dünyanın istihbarat yetkililerinin bin Ladin'in yerini tespit etmekte zorlandığını kaydetti.

İslamabad hükümeti, bin Ladin'in Pakistan'ın en itibarlı askeri akademisinin bulunduğu kentte ortaya çıkışı nedeniyle eleştiriliyor.

CIA Başkanı Leon Panetta, bin Ladin'in yerini tespit ettikten sonra Pakistanlı yetkililere haber vermediklerini, çünkü bu bilginin bin Ladin'e sızdırılmasından korktuklarını söyledi.