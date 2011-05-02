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Dünya

BİN LADİN'İN FOTOĞRAFI SAHTE ÇIKTI İSLAMABAD (A.A)

02 Mayıs 2011 17:17

-BİN LADİN'İN FOTOĞRAFI SAHTE ÇIKTI İSLAMABAD (A.A) - 02.05.2011 - Usame bin Ladin'in cesedine ait olarak gösterilen kısmen parçalanmış yüz fotoğrafını yayımlayan Pakistan televizyonları, bunun gerçek olmadığını bildirerek yayından kaldırdılar. Pakistan'da birçok televizyon kanalı, fotoğrafı bu sabaha karşı öldürülen El Kaide liderine ait olduğunu teyit edemeyeceklerini açıklayarak yayımlamıştı.  Geo TV'nin İslamabad Temsilcisi Rana Cevad, "Bu doğru fotoğraf değil. Daha önce 2009'da internette dolaşıyordu. Bunu yayımlarken şu anda gerçek olup olmadığını teyit edemeyeceğimizi belirtmiştik, daha sonra doğruladık ve yayından kaldırdık" dedi. Diğer kanallar da fotoğrafı ekranlardan kaldırdı. Fransız AFP ajansının fotoğraf servisi müdürü Mladen Antonov, fotoğrafı özel bir yazılımla tarayarak, Bin Ladin'in eski bir fotoğrafının üzerinde oynandığını tespit ettiklerini belirterek, "Sakal fulu, montaj olduğu açıkça görünüyor" dedi. Amerikan MSNBC kanalı da görüntünün üzerinde oynandığı uyarısında bulundu.

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