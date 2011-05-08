Bin Ladin'in evinden görüntüler yayınlandı

T24 - Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Usame Bin Ladin'in konutunda ele geçirilen CD'lerde yer alan bazı görüntüleri yayınladı.



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Pentagon’un yayınladığı kayıtta Usame Bin Ladin, konutun bir bölümünde örgüte ve kendisine dair görüntüleri izlerken dikkat çekiyor.

Elinde kumanda ile ekranda değişiklikler yapan Usame Bin Ladin'in beyaz sakalı ve üzerindeki battaniye de görüntülerde yer alıyor.

Bir başka CD'de Ladin'in kaydettiği eski konuşmaları görülüyor.

Görüntüler Bin Ladin'in konutta uydu sistemi ve bilgisayara sahip olduğunu da kanıtlıyor.

Operasyon sonrası basına yansıyan ilk bilgiler konutta telefon ya da internet bağlantısı olmadığı yönündeydi. Şimdi ise Amerikan istihbaratı konutun örgütün yönetim ve kontrol merkezi olduğuna inanıyor.

Amerikalı yetkililer ayrıca bir terörist evinden şu ana kadar elde edilen en geniş kapsamlı bilgilere ulaştıklarını belirtiyor.

El Kaide lideri geçen pazar gecesi Amerikan askerlerince düzenlenen bir operasyonda öldürülmüştü.



