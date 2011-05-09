-BİN LADİN'İN EVİ YIKILACAK İSLAMABAD (A.A) - 09.05.2011 - Pakistan hükümeti, terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin'in Abodabad'da öldürüldüğü evi yıkmaya hazırlanırken, çok sayıda yabancı gazeteciden kenti terk etmesi istendi. Pakistan medyasında yayımlanan haberlere göre hükümet, El Kaide liderinin evinin ziyaretçi akınına uğramaması ve zamanla kutsal bir mekana dönüştürülmemesi amacıyla evi yıkmaya hazırlanıyor. Dawn News gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Bin Ladin'in evinin yıkımına yakında başlanacağı için gazetecileri uzaklaştırma kararı aldıklarını, Pakistan'ın en sakin ve huzurlu kentlerinin başında gelen Abodabad'ın El Kaide liderinin ismiyle anılmak istemediğini söyledi. Bu arada Abodabad polisi, yabancı gazetecileri ve Bin Ladin'in evinin çevresinde bekleyen canlı yayın araçlarının en kısa zamanda kenti terk etmesini istedi. Son bir haftadır dünya medyasından yüzlerce gazetecinin akın ettiği Abodabad kentinde güvenlik önlemlerini artıran polis ve asker, kentte giriş çıkışlarda kimlik kontrolü yapıyor. Yabancı gazetecilerin ve şüpheli görülen kişilerin kente girişine izin verilmiyor. "BİN LADİN HASTALIK SONUCU ÖLDÜ" İran İstihbarat Bakanı Haydar Muslihi, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in uzun bir süre önce hastalıktan dolayı öldüğünü belirtti. İran gazetelerinde yer alan habere göre, Bakan Muslihi, ABD güçlerince Pakistan'da saklandığı evde öldürüldüğü belirtilen Bin Ladin'in aslında çok önceden bir hastalıktan öldüğünü ileri sürdü. "Bin Ladin'in hastalık sonucu öldüğüne dair elimizde kesin bilgiler var" ifadesini kullanan Muslihi, "ABD askeri ve istihbarat birimleri, gerçekten Bin Ladin'i yakalayıp öldürdülerse niçin onun cesedini göstermiyorlar ve cesedi niçin denize attılar?'' dedi. Muslihi, "Washington yönetiminin yalan haberlerle bölgedeki halk hareketlerini gölgelemek ve ülke kamuoyunun dikkatini sorunlardan başka yöne çevirmek istediğini" savundu. Bin Ladin'in öldürüldüğünün duyurulmasının ardından İranlı askeri ve siyasi kesimlerden de benzer açıklamalar gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da Bin Ladin'in İran'da olduğuna yönelik söylentilerle ilgili olarak Amerikan ABC televizyonuna verdiği demeçte, ''Bin Ladin, Washington'da yaşıyor. Zira onun eski ABD Başkanı George W. Bush ile iyi ilişkileri vardı. Onlar petrol alanında işbirliği yapıyorlardı. Ama Bin Ladin'in İran ile hiçbir zaman işi olmadı'' ifadelerini kullanmıştı.