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Dünya

Bin Ladin’in cesedi okyanusa atılmamış

ABD ordusunun Pakistan’da düzenlediği operasyonda öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin’le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı

02 Mart 2012 11:00

 

T24 - Pakistan’da öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in cesedinin okyanusa atılmayıp, otopsi için ABD’ye götürüldüğü öne sürüldü.
 
ABD ordusunun Pakistan’da düzenlediği operasyonda öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin’le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Taraf gazetesinin WikiLeaks belgelerine dayandırarak verdiği habere göre; Usame Bin Ladin’in cesedi denize atılmadı.

Bir süre ABD Dışişleri Bakanlığı’nın terörle mücadele dairesinde çalışan Fred Burton, Bin Ladin’in öldürüldüğü günün ertesinde naaşın Maryland eyaletinde bulunan Bethesda Askeri Üssü’ndeki adli tıp enstitüsüne getirildiğini söyledi.

Burton, gönderdiği e-postada şöyle dedi: “Bana bildirildiği kadarıyla cesedi beraberimizde getirmişiz. Tanrıya şürükler olsun.”

 

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