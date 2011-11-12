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Dünya

Bin Ladin'in cenazesinin denize bırakıldığı uçak gemisinde basket maçı CARL

12 Kasım 2011 16:17

-Bin Ladin'in cenazesinin denize bırakıldığı uçak gemisinde basket maçı  CARL-VINSON UÇAK GEMİSİ (A.A) - 12.11.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Usame bin Ladin için cenaze töreninin yapıldığı Carl-Vinson uçak gemisinde düzenlenen sıradışı bir kolej basketbol maçı izledi. Başkan Obama ve eşi Michelle, ABD'de dün Gaziler Günü dolayısıyla yapılan maç için özel olarak inşa edilen sahanın kenarında yerlerini alırken, Michigan State ve North Carolina üniversiteleri arasında oynanan maçta tribünlerde yaklaşık 7 bin seyirci karşılaşmayı takip etti. Obama, Gaziler Günü dolayısıyla uçak gemisinde yaptığı konuşmada, Carl-Vinson uçak gemisinin 11 Eylül sonrasındaki askeri operasyonlarda oynadığı önemli rolün altını çizerek, Irak'a ilk taarruzun bu gemiden yapıldığını ve Usame bin Ladin'in bertaraf edilmesini sağlayan operasyonda bu geminin personelinin kilit rol oynadığını belirtti. Başkan Obama, uçak gemisindeki maçtan sonra bugün başlayacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) zirvesine katılmak üzere doğum yeri Hawaii'ye gitti. Maçı North Carolina üniversitesi 67-55 kazandı.

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