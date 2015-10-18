Bin Ladin'in akrabası olan Nusra lideri Suriye'de öldürüldü

2011'de öldürülen El Kaide lideri Usame bin Ladin'in yakın akrabası olan ve örgütün Suriye kolu Nusra Cephesi'nin liderlerinden olan Sanafi el Nasr'ın ABD'nin hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı.

Radikal’de yer alan habere göre, El Kaide liderlerinden olan ve 2012'den itibaren Kaide bağlantılı Nusra Cephesi safında Suriye ordusuna karşı savaşan Sanafi El Nasr, dün akşam saatlerinde ABD uçaklarının Halep'in Dana bölgesindeki bombardımanında öldürüldü. Nasr'la birlikte 2 Nusra militanı daha öldü.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre, daha önce Nusra'nın Lazkiye emiri olan Nasr, ABD'nin öldürülecekler listesinde yer alıyordu. Operasyonla öldürüldüğü iddia edilen lider Usame bin Ladin'in kuzeni olan Nasr, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından da aranıyordu.