-Bin Ladin'in ailesi sorgulanıyor İSLAMABAD (A.A) - 05.10.2011 - Pakistan hükümeti, El Kaide terör örgütü lideri Usame Bin ladin'in öldürülmesini araştıran bağımsız bir ABD komisyonu tarafından 3 eşi ve 2 kızının sorgulandığını bildirdi. Pakistan hükümeti tarafından yayınlanan bildiride, komisyonun ayrıca Bin Ladin ve ailesinden düzmece aşı programıyla DNA örneği almakla suçlanan doktorla da görüştüğü bilgisine yer verildi. Komisyon yetkililerinin ayrıca Pakistan istihbarat şefiyle de görüştüğü kaydedildi. Usame Bin Ladin'in dul eşleri ve doktor Şerif Afridi, ABD'nin 2 Mayısta Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Abbottabad'a düzenlediği operasyondan bu yana Pakistan'da gözaltında tutuluyor. Pakistan, ABD'nin düzenlediği ve Usame Bin Ladin'in öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonun ülkenin egemenliğini ihlal ettiği görüşünü de dile getiriyor.