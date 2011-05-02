-BİN LADİN'İ DENİZE GÖMDÜLER WASHINGTON (A.A) - 02.05.2011 - Amerikan AP haber ajansı, ABD'li bir yetkilinin, askeri operasyonla öldürülen "Usama Bin Ladin'i denize gömdüklerini" söylediğini bildirdi. Habere göre Amerikalı yetkili, "dünyanın en çok aranan teröristinin cenazesini kabul etmek isteyecek bir ülkenin bulunması zor olacaktı. Bu yüzden ABD onu denize gömmeye karar verdi" dedi. Hassas ulusal güvenlik konularıyla ilgili adının açıklanmaması koşuluyla konuştuğu belirtilen yetkili, Bin Ladin'in nerede denize atıldığını söylemedi. Habere ABD'li yetkili, Bin Ladin'in cenazesine İslama göre muamele edilmesine karar verildiğini, İslami kurallar gereğince cenazenin 24 saat içinde defninin gerektiğini öne sürdü. -BİN LADİN'İN ANNESİ YASTA- El Kaide terör örgütü lideri Usame Bin Ladin'in annesi Alia, oğlunun yasını tutuyor. Usame'nin üvey kardeşlerinden Abdullah Muhammed, Sunday Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Alia'nın gelişmeler karşısında "yıkıldığını" ve kendisine sakinleştirici verildiğini söyledi. Muhammed, Alia'nın evinde inzivaya çekildiğini belirtti.