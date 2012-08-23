Bin Ladin'i anlatan kitap ABD'yi karıştırdı

El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in , 1 Mayıs 2011 yılında ABD özel birlikleri "Navy Seal"e bağlı özel komandolar tarafından Pakistan'ın Abbottabad kentindeki evinde öldürülmesiyle ilgili birçok spekülasyon ortaya atıldı.

ABD'de başkanlık seçimlerine iki ay kala, Ladin'in öldürüldüğü operasyonda görev yapmış ve El Kaide lideri'ni canlı gören son kişilerdin biri olan askerin yazdığı kitap daha yayımlanmadan ABD'yi karıştırdı.

Güvenlik nedeniyle ismi gizli tutulan ve "No Easy Day" adlı kitabı Mark Owen takma adıyla yayınlamaya hazırlanan askerin, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in son anlarına tanıklık ettiği ve ölümünü gördüğü belirtildi.

Geçtiğimiz yıl "Navy Seal" den emekli olan askerin "No Easy Day" adlı kitabı Dutton Yayınevi tarafından saldırıların 11'inci yıldönümü olan 11 Eylül'de piyasaya sürülecek.



Pentagon: Haberimiz yok



Söz konusu kitabın yayınlanmasından haberleri olmadığını belirten ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın sözcüsü George Little, "Ben kitabı okumadım ve Pentagon'dan kimsenin kitabı gözden geçirdiğini de sanmıyorum" dedi. Beyaz Saray ve ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'dan yapılan açıklamada da, kitap hakkında kendilerine bilgi verilmediği belirtildi.

Kitabı yayınlamaya hazırlanan Dutton Yayınevi ise, yaptığı basın açıklamasında, kitabın yazarı Owen'ın, ABD askeri tarihinin en önemli operasyonlarından biri olan Bin Ladin'in öldürülme olayını doğru ve birinci elden anlatmayı amaçladığı vurgulandı. Kitabın ayrıca, görevlerini yaparken özel komandoların yaptıkları fedakarlıkları anlattığı, gençleri özel komando olmaya teşvik amacı taşıdığı da belirtildi.



Obama'ya suçlama



Geçtiğimiz günlerde ABD özel kuvvetleri ve CIA'da görev yapmış bazı emekli askerler, ABD Başkanı Barack Obama'yı seçim sürecinde, El Kaide lideri Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonla ilgili bazı gizli belgeleri basına sızdırmakla suçlamıştı.



ABD Başkanı Barack Obama’nın Bin Ladin operasyonuna katılan bazı emekli ve muvazzaf askerin yanı sıra CIA yetkililerini arkasına alıp kampanya konuşması yapması ise, ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey’i de rahatsız etmişti. Dempsey, “Ordu mensuplarının siyasete alet edilmesinden hayal kırıklığına uğradığını” söylemişti. (ntvmsnbc)