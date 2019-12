-BİN LADİN'E KOMŞU OLDUKLARINI BİLMİYORLARMIŞ ABODABAD (A.A) - 03.05.2011 - Pakistan'ın Abodabad kentinde yaşayanlar, köşedeki fırından ekmek satın alan kişilerin öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in oğulları olduğundan şüpheleniyor. Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü evin 4 yıldır yakınında yaşayan Abdullah Can, El Kaide liderinin oğulları Tarık ve Erşad'ın evdeki tek erkekler olduğunu düşündüklerini belirtti. Can, "Herzaman bu iki adamın Peştun aşiretinden Pakistanlılar olduğunu sandım ancak şimdi düşününce bazı taşlar yerine oturmuyor. Daha beyaz tenliydiler, sakalları Araplar gibiydi, Peştunlardan daha ağırbaşlılardı" dedi. Adının Tarık olduğunu söyleyen kişi ve Erşad'ın 2005'te bu eve yerleştiğini belirten Can, "Peşaver'den geldiklerini ve döviz bürosunda çalıştıklarını söylediler" diye konuştu. Can, arazi hizmetleri yetkililerine göre Erşad'ın Pakistan'ın Şarsadda bölgesinden olduğunu ve araziyi alarak evi inşa ettiğini ancak yaklaşık 35 yaşındaki Tarık'ın gerçek kimliğinin bilinmediğini belirterek, "Daha önce düşünmemiştim ancak Tarık, Bin Ladin'e benziyordu" dedi. Erşad'ın cep telefonunun numarasını vermek istemediğini belirten Can, "Cep telefonu olmadığını söyledi ancak bugün herkesin en az bir tane cep telefonu var. Evdeki kadınlar hiç mahalledeki diğer kadınlara gitmedi ya da onları davet etmedi, hiçbiri düğünlere katılmadı" diye konuştu. Erşad, Tarık ve çocuklar dışında ailenin çok az evden çıktığını ve kadınların çarşaf giydiğini ifade eden Can, böbrek hastası olduğu söylenen Bin Ladin'in evine hiç doktor gelmediğini de vurguladı. Evin 150 metre yakınında oturan Şinaz Bibi de, "Çok bağnazdılar, bu yüzden onlara gitmiyorduk ve arkadaş olmuyorduk" dedi. Küçük bir fırının sahibi olan Muhammed Asif ise günde iki kez Erşad veya Tarık'ın 6-7 ekmek aldığını belirterek, "Gururluyum, Bin Ladin ABD'ye meydan okuyan bir kahraman. Torunlarıma onu öldürenin ordumuz değil Amerikalılar olduğunu söyleyeceğim" diye konuştu. -''TERÖRİZME CİDDİ BİR DARBE VURULMUŞTUR'' Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesini, ''terörizme ciddi bir darbe vurulmuştur'' diye değerlendirdi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Askar Abdrahmanov, bugün düzenlediği brifing sırasında yaptığı açıklamada, Bin Ladin'in öldürülmesi ile dünyanın uluslararası terörizme ciddi bir darbe vurduğunu söyledi. Kazakistan'ın uluslararası terörizmle mücadeleye her zaman destek verdiğini anlatan Abdrahmanov, yapılan operasyonun başarı ile sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Abdrahmanov, ''Biz uluslararası terörizmle mücadelenin, uluslararası terörizmin kökü tamamen kazınana kadar devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz'' dedi.