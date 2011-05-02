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Dünya

BİN LADİN'E DNA TESTİ WASHINGTON (A.A)

02 Mayıs 2011 13:11

-BİN LADİN'E DNA TESTİ WASHINGTON (A.A) - 02.05.2011 - ABD'nin, Pakistan'da düzenlenen askeri operasyonla öldürülen Usama Bin Ladin'e DNA testi uyguladığı ve kimliğinin belirlenmesine destek için yüz tanıma tekniğini kullandığı bildirildi. İngiliz Reuters ajansının duyurduğuna göre, bir Amerikalı yetkili, Bin Ladin'in kimliğinin Pakistan'da kendisine ateş eden hücum gücü tarafından tespit edildiğini söyledi. Aynı yetkili, Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın 100-150 kilometre kuzeyindeki Abbotabad kentinin Bilal bölgesinde bulunduğu büyük bir eve düzenlenen operasyonda, bin Ladin'in direndiğini ve başından vurulduğunu kaydetti. Yetkili, helikopterler desteğinde düzenlendiği belirtilen operasyonda kara birliklerinin baskının 40 dakikadan az sürdüğünü ve operasyonun Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Leon Panetta'nın diğer istihbarat yetkilileriyle birlikte Virginia Langley'de CIA'in merkezindeki konferans odasında naklen izlediğini anlattı. "Operasyonda 'başarı' sözcüğü iletildiği anda konferans odasındaki CIA yetkilileri güçlü alkış kopardı" diyen aynı yetkili, Bin Ladin'in DNA testlerinin sonuçlarının da birkaç gün içinde alınabileceğini söyledi.

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