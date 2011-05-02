-BİN LADİN'E ATFEDİLEN AÇIKLAMALAR İSLAMABAD (A.A) - 02.05.2011 - El Kaide'nin 11 Eylül saldırılarının ardından Usame Bin Ladin'in yaptığı belirtilen çok sayıda açıklama yayımlanmıştı. Bin Ladin'e atfedilen önemli açıklamalardan başlıcaları şöyle: "Eylül 2001: ''Ben burada olmasam da cihat devam edecek.'' (Pakistanlı bir gazeteye yaptığı açıklama), 7 Ekim 2001: ''Allah adına yemin ederim ki Amerika, bütün Batılı, silahlı ateistler kutsal toprakları terk etmeden, Filistin güvenli bir yer haline gelmeden asla güvenlik nedir bilmeyecek.''(El Cezire uydu kanalından yayımlanan video), Kasım 2001: Birleşmiş Milletler'de bizim sorunlarımızı çözmek isteyenler iki yüzlü (...) Arap lideri olduğunu söyleyenler ve BM üyesi olanlar münafıktır.'' (El Cezire'ye gönderilen bir video), 13 Aralık 2001: ''Düşmanın vereceği kurban sayısını önceden hesapladık.'' (Pentagon tarafından yayımlanan video), 31 Ocak 2002: Savaş Amerika'nın içine doğru yer değiştirdi. Bu savaşı zafere ya da Allah'a kavuşana kadar sürdüreceğiz.'' (Ekim 2001'de El Cezire'ye verilen mülakat), Mayıs 2002: ''Savaş biz ve Yahudiler arasındadır. Yahudilerin yanında yer alan her bir ülke öfkesini kendinden almaktan başka birşey yapmaz.'' (birçok medya kuruluşuna gönderilen video), Şubat 2003: ''Düşmana karşı şehit verilen operasyonların önemini vurguluyoruz. Bu saldırılar, Amerikalıları ve İsraillileri eskiden hiç olmadığı kadar korkutuyor.'' (El Cezire'ye gönderilen bir video), Ekim 2003: Bu haksız savaşa katılan, İngiltere, İspanya, Avustralya, Polonya, Japonya ve İtalya gibi ülkelere karşı misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz.'' (Bin Ladin'in Irak'taki savaşa atıfta bulunduğu ve El Cezire'ye gönderilen video), Nisan 2004: ''Müslümanlara yönelik saldırgan olmayacaklarını söyler ve işlerimize bir daha asla karışmazlarsa bütün Avrupalılara karşı operasyonlarımızı durdurma taahhüdü ile temellenen bir uzlaşma inisiyatifi sunuyorum.'' (El Arabiya televizyonunun ele geçirdiği bir video), Ocak 2006: ''Bu operasyonlar hazırlık aşamasında ve hazır olduklarında ülkelerinizin tam kalbinde bunları göreceksiniz.'' (ABD'ye yönelik tehditler, El Cezire'nin ele geçirdiği bir video), Nisan 2006: ''Seçimleri kazandıktan sonra Hamas'ın reddedilmesi, Haçlılarla Siyonistlerin Müslümanlara karşı bir savaş için birleştiğini doğrulamaktadır.'' (Filistin'deki seçimlerden sonra İsrail ve Batılı devletlerin tepkisine atfen yaptığı ve El Cezire tarafından ele geçirilen video kaydı)."