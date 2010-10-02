T24 LogoT24 Logo
Dünya

BİN LADİN'E AİT OLDUĞU SANILAN İKİNCİ SES KAYDI WASHINGTON (A.A)

02 Ekim 2010 14:33

-BİN LADİN'E AİT OLDUĞU SANILAN İKİNCİ SES KAYDI WASHINGTON (A.A) - 02.10.2010 - Son 24 saat içinde, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'e ait olduğu ileri sürülen ikinci ses kaydı yayımlandı.  ABD'deki İslami internet sitelerini izleme merkezi SITE'ye göre, dünkü ses kaydının üzerinden 24 saat geçmeden yayımlanan ikinci ses kaydında, Pakistan'da sellerden etkilenenlere yardım çağrısı yineleniyor. Doğruluğu kesinlik kazanmayan dün yayımlanan ses kaydından daha kapsamlı olduğu belirtilen ikinci kayıtta, Bin Ladin olduğu ileri sürülen kişi, Arap ülkeleri ve Müslüman ülkelerin Pakistanlılara yardım konusunda az çaba gösterdiklerini iddia etti ve buna örnek olarak Türkiye, Körfez ülkeleri ve Malezya'nın adını verdi.  "Pakistanlı kardeşlerinize yardım edin" başlığıyla yayımlanan kayıtta, Bin Ladin olduğu ileri sürülen kişi, kurtarma operasyonlarından bahsederek, felaketin büyüklüğü karşısında yeterli çabanın gösterilmediğini, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un aksine, hiçbir Arap ya da Müslüman liderin yüzyılın en büyük felaketinin boyutunu görmek için Pakistan'a gitmediğini söylüyor. SITE, 13 dakikadan fazla süren ikinci ses kaydının, bugün yayımlandığını belirtti. 25 marttan sonra ilk kez dün yayımlanan, Bin Ladin'e ait olduğu ileri sürülen yeni ses kaydında, iklim değişikliği nedeniyle ölen ya da afetzede durumuna düşenlerin sayısının savaşlarda ölenlerden daha fazla olduğu belirtilmiş, Pakistan'daki felaketin çok büyük olduğu ifade edilmiş ve Pakistanlılara yardım götürülmesi istenmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24