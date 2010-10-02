-BİN LADİN'E AİT OLDUĞU SANILAN İKİNCİ SES KAYDI WASHINGTON (A.A) - 02.10.2010 - Son 24 saat içinde, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'e ait olduğu ileri sürülen ikinci ses kaydı yayımlandı. ABD'deki İslami internet sitelerini izleme merkezi SITE'ye göre, dünkü ses kaydının üzerinden 24 saat geçmeden yayımlanan ikinci ses kaydında, Pakistan'da sellerden etkilenenlere yardım çağrısı yineleniyor. Doğruluğu kesinlik kazanmayan dün yayımlanan ses kaydından daha kapsamlı olduğu belirtilen ikinci kayıtta, Bin Ladin olduğu ileri sürülen kişi, Arap ülkeleri ve Müslüman ülkelerin Pakistanlılara yardım konusunda az çaba gösterdiklerini iddia etti ve buna örnek olarak Türkiye, Körfez ülkeleri ve Malezya'nın adını verdi. "Pakistanlı kardeşlerinize yardım edin" başlığıyla yayımlanan kayıtta, Bin Ladin olduğu ileri sürülen kişi, kurtarma operasyonlarından bahsederek, felaketin büyüklüğü karşısında yeterli çabanın gösterilmediğini, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un aksine, hiçbir Arap ya da Müslüman liderin yüzyılın en büyük felaketinin boyutunu görmek için Pakistan'a gitmediğini söylüyor. SITE, 13 dakikadan fazla süren ikinci ses kaydının, bugün yayımlandığını belirtti. 25 marttan sonra ilk kez dün yayımlanan, Bin Ladin'e ait olduğu ileri sürülen yeni ses kaydında, iklim değişikliği nedeniyle ölen ya da afetzede durumuna düşenlerin sayısının savaşlarda ölenlerden daha fazla olduğu belirtilmiş, Pakistan'daki felaketin çok büyük olduğu ifade edilmiş ve Pakistanlılara yardım götürülmesi istenmişti.