Bin Ladin operasyonunu yöneten amiral: Trump demokrasiye bir tehdittir

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ABD'li Emekli Amiral William Mcraven ABD Başkanı Donald Trump'ın basına karşı tutumunun demokrasiye karşı hayatı boyunca gördüğü en büyük tehdit olduğunu belirtti.

McRaven, Osama Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonun lideriydi. Trump geçtiğimiz günlerde McRaven'in bir Hillary Clinton hayranı olduğunu belirtmiş ve ''Bin Ladin'i daha erken yakalamalıydı" demişti.

McRaven CNN'e yaptığı açıklamada Clinton destekçisi olduğunu yalanladı ve Trump hakkında sert açıklamalarda bulundu. ''Başkanın basınımıza yaptığı saldırılar demokrasiye karşı ömrümde gördüğüm en büyük tehdit. İnsanların özgür basın ve istediğini söyleyebilme haklarını elinden aldığın zaman Anayasa ve içindekileri tehdit ediyorsun" diyen McRaven "Ben içinde olduğu ofisin yükünü anlayan ve gücünü insanları birlikte yaşamaya teşvik etmeye kullanan her başkana parti gözetmeksizin saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.