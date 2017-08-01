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Dünya

"Bin Ladin oğlu El Kaide'nin yeni lideri olacak" iddiası

El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in 28 yaşındaki oğlu Hamza Bin Ladin'in örgütün başına geçeceği düşünülüyor

01 Ağustos 2017 16:07

El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in 28 yaşındaki oğlu Hamza Bin Ladin'in örgütün yeni lideri olacağı öne sürüldü.

Hamza Bin Ladin, geçen sene yayınladığı ilk sesli mesajında özellik Suudi Arabistan'a yönelik sert mesajlar vermiş, söz konusu ülkede 'yalnız kurtların' terör saldırıları düzenlemesini istemişti.

Bin Ladin tarafından yayınlanan ikinci sesli mesajda ise Suudi Arabistan'ın kurucusu Abdulaziz Bin Rahman El Suud'u 'İngiliz ajanı' olmakla suçladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CBS News'e konuşan ABD'li dışişleri yetkilisi Ali Soufan, Hamza bin Ladin'in daha çocukken babasının yerine geçecek potansiyel bir lider olarak görüldüğünü söyledi.

Hamza Bin Ladin, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör listesinde yer alırken, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bulunan ve Hamza Bin Ladin'in 22 yaşındayken yazdığı mektuplarda, söz konusu kişinin babası Usame bin Ladin'in intikamını almak istediği ifade ediliyor.

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