Bin Ladin komedi filmi oldu

T24- El-Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin'i konu alan "Bollywood" yapımı komedi filmi 16 Temmuzda gösterime girecek.



Pakistan'da yayımlanan The News gazetesinin haberine göre, Tere Bin Ladin (Sensiz Bin Ladin) ismini taşıyan film, El-Kaide liderine tıpatıp benzeyen biriyle karşılaşan hayalperest genç bir televizyon muhabirinin yakaladığı şöhretin hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.



Filmin yönetmeni Abişhek Şarma, 11 Eylül 2001'de ABD'de ikiz kulelere düzenlenen saldırılar sonrasında gelişen olayları farklı bakış açısı ve mizahi bir üslupla filme aktardığını söylüyor.



Düşük bütçeli komedi filmiyle 11 Eylül korkusu yaşayan izleyicileri tedavi etmek istediklerini belirten Şarma, ''Sensiz Bin Ladin'in'', 11 Eylül saldırılarını konu alan ilk Bollywood filmi olduğunu belirtiyor.



Film 16 Temmuzda Hindistan'da gösterime girecek. ''Bombay ve Hollywood'' kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Bollywood, Amerikan film endüstrisi Hollywood tarzı eğlenceli filmler üreten Hindistan film endüstrisini temsil etmek için kullanılıyor

