Bin Ladin Kabil işgalinde Türkiye'deymiş

İnternete sızan bir FBI raporuna göre, El Kaide lideri Bin Ladin, 1994 yılında verdiği röportajda "İstanbul günlerinden" bahsetmiş.



Bin Ladin, bugüne kadar uluslararası medyanın gözünden kaçan Arapça röportajda, "Sovyetler Kabil’i işgal ettiğinde ben Türkiye’de yaşıyordum. İstanbul’da CIA’nın Arap mücahitlerini Afganistan’a gönderdiği bir transit kamp vardı" demiş



Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS), El Kaide'nin Suudi lideri Usame Bin Ladin’in 1994-2004 yılları arasında verdiği tüm röportajları ve yaptığı tüm açıklamaları derleyen Ocak 2004 tarihli bir FBI raporunu ele geçirdi. FBI’a bağlı olarak dünyada "açık istihbarat" toplayan ABD Dış Yayınlar Bilgi Servisi (FBIS) tarafından hazırlanan 277 sayfalık raporda, Arap gazetelerinin Bin Ladin ile yaptığı, dünya basınının gözünden daha önce kaçan birçok röportaj ve açıklama yer alıyor.



"Hizmete özel" uyarısı taşıyan ve "ABD hükümeti ile müşterilerine yönelik olduğu" belirtilen rapordaki "bilinmeyen" röportajlardan en ilginci, Londra’da Arapça yayınlanan "Kahire" gazetesinde çıkmış. Feyize Saad’ın Usame bin Ladin ile açıklanmayan bir tarihte yaptığı röportajı, muhabir Roz el Yusuf, 17 Haziran 1996’da gazete sütunlarına ikinci ağızdan taşıyor.



Wimbledon’da lüks villa



O dönemde Sudan’dan henüz yeni sınırdışı edilen Bin Ladin ile Londra’nın kuzeyindeki Wembley’de bulunan lüks villasında buluşan muhabir, Afgan ve Arap mücahitlerin gözetiminde röportaja başlıyor. 2 bin 300 kelimelik habere göre, soru sorulmasına fırsat vermeyen Bin Ladin kendisini anlatmaya koyuluyor. "Sahte bir isimle çıkarılmış Sudan diplomatik pasaportu taşıyorum. Adım Usame bin Ladin. 44 yaşındayım ve Mekke’de doğdum" diyen Bin Ladin, ardından şu ifadeyi kullanıyor:



İstanbul'da transit kamp vardı



"Sovyetler Birliği, Afganistan’ın başkenti Kabil’i işgal ettiğinde ben Türkiye’de kalıyordum. Şu anda bahsetmek istemediğim bazı görüş ayrılıkları yüzünden Suudi Arabistan’ı terketmiştim. Ticaret yapıyordum. İstanbul’da kalırken, İran-Irak savaşı çıkınca ülkelerini terkeden birçok İranlı tüccar ile tanıştım. O zamanlar, Arap mücahitleri, İstanbul’da bir transit kampı kuran CIA’in yardımıyla Afganistan’a gitmeye başlamıştı. Gönüllüler kampta kalıyor, ardından Afganistan’a doğru yola çıkıyordu."



Türkiye şubesinden Bin Ladin’e yardım



Finansmanı derneklerden



El Kaide lideri, Kahire gazetesinde yayımlanan röportajda, "Bin Ladin Örgütü’nün, Türkiye, Arnavutluk, Malezya, Pakistan, Hollanda, İngiltere, Romanya, Rusya, Lübnan, Irak ve bazı Körfez ülkeleri olmak üzere toplam 13 ülkede ’yardım faaliyeti’ yürüttüğünü" söylüyor ve finansmanın büyük bölümünün 1982’de Afganistan’da kurulan "Human Concern International Society" adlı dernekten geldiğini belirtiyor. Bu dernek yoluyla Afganistan’a ilaç, gıda ve silah sağlayan Ladin, daha sonra Sudan’da dev yatırımlar yapmaya başlamış.



Merkezi Stockholm’de bulunan derneğin, Türkiye, İngiltere, Almanya, Hırvatistan ve İtalya’da şubeleri vardı.