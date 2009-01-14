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Dünya

Bin Ladin Gazze için cihada çağırdı

El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in, Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması için cihat çağrısı yaptığı öne sürüldü

14 Ocak 2009 02:00

El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in, Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması için cihat çağrısı yaptığı öne sürüldü.

Bir internet sitesinde yayımlanan ve "Gazze'de saldırganlığı durduracak cihada çağrı" başlığı taşıyan ses kaydında Bin Ladin, Arap hükümetlerini de vatandaşlarının Filistin'in kurtuluşu için hareket etmelerini engellemekle suçladı.

Bin Ladin, ayrıca küresel mali krizin ABD'nin dünyadaki etkisini zayıflığını gösterdiğini, müttefiki İsrail'i de zayıflatacağını iddia etti.

Ses kaydının gerçekten Bin Ladin'e ait olup olmadığı bilinmiyor, ancak Bin Ladin'in daha önceki ses kayıtlarına benzediği belirtiliyor.

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