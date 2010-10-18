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Dünya

BİN LADİN AJANLARIN KORUMASINDA ANKARA (A.A)

18 Ekim 2010 17:15

-BİN LADİN AJANLARIN KORUMASINDA ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Üst düzey bir NATO yetkilisi, El Kaide terör örgütü lideri Usame Bin Ladin ile örgütün iki numaralı ismi Eymen El Zevahiri'nin, Pakistan'ın kuzeybatısında bazı yerel istihbarat ajanlarının koruması altında yaşadığını ileri sürdü. Amerikan CNN televizyon kanalına açıklamalarda bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Afgan Taliban militanlarının lideri Molla Ömer'in de son aylarda Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta ve Karaçi kentleri arasında yer değiştirdiğini kaydetti. Aynı kaynak, ABD tarafından 11 Eylül 2001 saldırılarını komuta ettiği suçlamasıyla aranan El Kaide'nin Suudi Arabistan liderinin de Afganistan'ın sınır bölgesinde, ''bazı Pakistanlı istihbarat servisi üyelerinin koruması altında'' iyi koşullarda yaşadığını söyledi. Mısırlı Zevahiri'nin de aynı bölgede, ancak başka bir yerde olduğunu belirten yetkili, El Kaide liderlerinin iyi koşullarda yaşadığını ima ederek ''El Kaide liderlerinden hiçbiri mağarada yaşamıyor'' dedi.

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