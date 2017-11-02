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Bin Ladin, 1976'da Erbakan'la görüşmek için Türkiye'ye gelmiş

CIA yayınlanmayan dosyalar arasında, pornografik materyaller de bulunduğunu belirtti

02 Kasım 2017 18:54

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), 2011'de El-Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü Özel Kuvvetler operasyonunda ele geçirilen bilgisayarlardaki dosyaların listesini yayınladı. Dosyaların içinde yer alan notlara göre Bin Ladin ilk seyahatini 1976'da Türkiye'ye düzenlediğini yazıyor. 

OdaTV'de yer alan habere göre, dosyalar arasında Bin Ladin'in el yazısıyla yazdığı not defterinin de bir bölümü yayımlandı. Notlara göre Bin Ladin'in bu ziyaretinin amacı, Milli Selamet Partisi'ne giderek Necmettin Erbakan ile görüşmek olduğu ileri sürülüyor.

Bin Ladin notlarında Türkiye'ye nasıl geldiğini de anlatıyor.

Türkiye'ye Suriye üzerinden 12 saatlik bir otobüs yolculuğu ile Antakya'dan girdiğini notlarına kaydeden Bin Ladin, yanında da bir tabanca taşıdığını dile getiriyor.

Söz konusu ifadeler CIA'nın açıkladığı not defterinin sekizinci sayfasında yer alıyor. Bilinen kayıtlara göre Usame Bin Ladin bu yolculuğu gerçekleştirdiğinde 19 yaşındaydı.

Bir dönemin en çok aranan teröristi olan Ladin'in bilgisayarlarında bulunan 470 bin dosya arasında, Tom ve Jerry'nin yanı sıra çok sayıda çizgi film, cep telefonu için melodiler ve infaz videoları da bulunuyor.

10 bini aşkın video dosyası arasında, Ladin’in oğlu Hamza'nın gençlik görüntülerine de rastlandı. CIA Direktörü Mike Pompeo, "El Kaide'nin bugün yayınlanan mektupları, videoları, ses dosyaları ve başkaca materyalleri, Amerikan halkının bu terör örgütünün içyüzünü anlaması için fırsat sunuyor"dedi.

CIA açıklamasında, bazı dosyaların ulusal güvenlik gerekçesiyle yayınlanmadığı ifade edildi. CIA ayrıca ele geçirilen ve yayınlanmayan dosyalar arasında, pornografik ve telifli materyaller de bulunduğunu belirtti.

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