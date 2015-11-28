Bin kişi Fransa'ya giremedi

Paris'teki terör saldırılarından bir kaç
saat önce İklim Konferansı'nda güvenliği sağlamak amacıyla
yürürlüğe konan yeni sınır kontrolleri kapsamında, o tarihten bu yana güvenlik riski teşkil ettiği
düşüncesiyle 1000 kadar kişinin Fransa‘ya girişine izin verilmediği belirtildi.
13 Kasım‘da düzenlenen terör saldırılarından sonra Fransa güvenlik önlemlerini daha da sertleştirdi.
Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, “Sınır kontrollerinin uygulamaya konmasından bu yana
yaklaşık 1000 kişinin kamu düzeni ve ülkemizin güvenliğine karşı oluşturabilecekleri risk
nedeniyle
ulusal topraklara girişi engellendi” dedi.
Fransa, 13 Kasım'da 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından olağanüstü
hal ilan etmişti.