Bin kişi Fransa'ya giremedi

Paris'teki terör saldırılarından bir kaç

saat önce İklim Konferansı'nda güvenliği sağlamak amacıyla

yürürlüğe konan yeni sınır kontrolleri kapsamında, o tarihten bu yana güvenlik riski teşkil ettiği

düşüncesiyle 1000 kadar kişinin Fransa‘ya girişine izin verilmediği belirtildi.

13 Kasım‘da düzenlenen terör saldırılarından sonra Fransa güvenlik önlemlerini daha da sertleştirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, “Sınır kontrollerinin uygulamaya konmasından bu yana

yaklaşık 1000 kişinin kamu düzeni ve ülkemizin güvenliğine karşı oluşturabilecekleri risk

nedeniyle

ulusal topraklara girişi engellendi” dedi.

Fransa, 13 Kasım'da 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından olağanüstü

hal ilan etmişti.