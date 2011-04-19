-BİN İŞÇİ MİSRATA'DAN BİNGAZİ'YE GETİRİLDİ BİNGAZİ (A.A) - 19.04.2011 - Libya'da Albay Muammer Kaddafi ile muhaliflere bağlı güçler arasında Misrata'da yaşanan kanlı çatışmalardan kaçan bin kadar yabancı işçi Bingazi'ye getirildi. AFP'nin bildirdiğine göre, Uluslararası Göç Örgütü tarafından kiralanan Yunan bandıralı geminin 970 yolcusunun çoğunluğunu Mısır, Çad, Mali, Nijer, Sudan, Nijerya ve Gana'dan gelip Libya'da hizmet sektöründe çalışan işçiler oluşturuyor. Yunan bandıralı gemi, Göç Örgütü'nün Misrata-Bingazi hattında kullanılmak üzere bir haftada kiraladığı ikinci gemi.