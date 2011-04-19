T24 LogoT24 Logo
Dünya

BİN İŞÇİ MİSRATA'DAN BİNGAZİ'YE GETİRİLDİ BİNGAZİ (A.A)

19 Nisan 2011 11:41

-BİN İŞÇİ MİSRATA'DAN BİNGAZİ'YE GETİRİLDİ BİNGAZİ (A.A) - 19.04.2011 - Libya'da Albay Muammer Kaddafi ile muhaliflere bağlı güçler arasında Misrata'da yaşanan kanlı çatışmalardan kaçan bin kadar yabancı işçi Bingazi'ye getirildi. AFP'nin bildirdiğine göre, Uluslararası Göç Örgütü tarafından kiralanan Yunan bandıralı geminin 970 yolcusunun çoğunluğunu Mısır, Çad, Mali, Nijer, Sudan, Nijerya ve Gana'dan gelip Libya'da hizmet sektöründe çalışan işçiler oluşturuyor. Yunan bandıralı gemi, Göç Örgütü'nün Misrata-Bingazi hattında kullanılmak üzere bir haftada kiraladığı ikinci gemi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24