Bin holigan icralık oldu



T24- Ceza alan 5 bin 610 futbol holiganından, bin 57'si hakkında icra takibi başlatıldı. Holiganlardan 6 yılda toplam 7 milyon 49 bin 358 lira para cezası verilirken, ancak 484 bin 478 lira tahsil edilebildi.

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Zübeyt Aydın'ın, verdiği bilgiye göre, verilen idari para cezalarının zamanında ödenmemesi durumunda, cezaların tahsil işlemleri Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nce yürütülüyor.

Bu kapsamda başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere değişik illerde son 2 sezonda spor il müdürlüklerince verilen idari para cezalarının tahsili için 471 icra takibi başlatıldı.

486 kişi hakkında ise İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nce icra takibi başlatılma aşamasında. 2010 yılı içerisinde Ankara, İstanbul ve İzmir il müdürlüklerince toplam 218 bin 365 lira tahsilat yapıldı.

Zübeyt Aydın, İlgili kanunun mali hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 2005 yılından, 2010 yılı sonun kadar toplam 7 milyon 49 bin 358 lira tutarında para cezası verildiğini, ancak bunun 484 bin 478 liralık tutarının tahsil edilebildiğini söyledi.

Aydın, 6 yıllık süre içerisinde 5 bin 610 kişiden 5 bin 301'inin aynı zamanda müsabakaları izlemekten men cezası da aldığnı, 309 kişiye ise sadece müsabakaları seyirden men cezası verildiğini bildirdi.