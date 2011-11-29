-Bin Ali'ye karşı ilk askeri duruşma TUNUS (A.A) - 28.11.2011 - Tunus'ta askeri mahkeme, devrik lider Zeynelabidin Bin Ali'yi gıyabında yargılamaya başladı. Askeri Başsavcı Albay Marvan Bugerra, Tunus'un kuzeybatısındaki Kef kentinde başlayan ilk askeri duruşmada Bin Ali ve 22 yardımcısının Tala ve Kasserin kentlerindeki ayaklanma sırasında 22 göstericinin öldürülmesi ile suçlandıklarını açıkladı. Sanıklar arasında iki eski içişleri bakanı da bulunuyor. Tunus resmi haber ajansı, sanıkların göstericilere ateş açılması için emir verdiklerine dair suçlamaları reddettiklerini duyurdu. Bin Ali, ayaklanmanın başlamasının ardından 14 Ocak'ta Suudi Arabistan'a kaçmıştı.