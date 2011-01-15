-BİN ALİ'YE İKTİDAR YOLU KAPANDI TUNUS (A.A) - 15.01.2011 - Kuruluşundan beri Tunus'un ikinci devlet başkanı olan Zeynelabidin Bin Ali'ye iktidar yolu tamamen kapandı. Tunus'un resmi ajansı TAP tarafından yapılan açıklamada, Anayasa Konseyinin bugün aldığı kararla Bin Ali'nin iktidardan nihai olarak uzaklaştırılmasına karar verildiği ve devlet başkanlığı makamının boş olduğu belirtildi. Anayasa gereği devlet başkanlığı seçimlerinin 60 gün içinde yapılması gerekiyor. Tunus'un kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Habib Burgiba'nın radikal dincileri sindirdiği için içişleri bakanıyken başbakan olarak atadığı Zeynelabidin Bin Ali, halk baskısıyla ülkesinden kaçan ilk ve tek Arap devlet adamı olarak tarihe geçti. Paris'teki Siyasi Çalışmalar Enstitüsü'nden Zeki Laidi, Burgiba'yı ilerleyen yaşından dolayı ülkeyi etkin biçimde yönetemediği gerekçesiyle Kasım 1987'de deviren ve 23 yıldır aralıksız iktidarda kalan Bin Ali'nin bu biçimde ülkeden ayrılmasının rejimlerin demokratik olmayan bölgede büyük bir olgu olduğunu söylüyor. İktidara geldiğinde Burgiba'nın Batı yanlısı politikasında kritik bir değişime gitmeyen, ekonomide köklü reformlara imza atan Bin Ali, siyasi muhaliflere sert tutumu ve basın haklarına yeterince saygı göstermediği için uluslararası toplum tarafından giderek daha çok eleştiri oklarına hedef oluyordu.