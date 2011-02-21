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Dünya

Bin Ali’nin gizli hazinesi!

Leyla Bin Ali’nin başkanlık sarayının gizli bölmelerine pırlanta mücevher setleri ile deste deste para sakladığı ortaya çıktı

21 Şubat 2011 02:00

T24 - Merkez Bankası’ndan 1.5 ton altın kaçırdığı iddia edilen Tunus First Lady’si Leyla Bin Ali’nin başkanlık sarayının gizli bölmelerine pırlanta mücevher setleri ile deste deste para sakladığı ortaya çıktı 


İşte Bin Ali’nin gizli hazinesi Tunus’ta devrik lider Zeynel Abidin bin Ali ile eşi Leyla’ya ilişkin yolsuzluk iddiaları nedeniyle sürdürülen araştırmada dün şok edici görüntüler yayınlandı. Tunus devlet televizyonu tarafından gösterilen videoda Bin Ali’nin terk ettiği başkanlık sarayının gizli bölmelerinde saklanmış halde elmas mücevherler, karton kutular içerisinde istiflenmiş deste deste paralar görülüyor. Bazı destelerin üzerinde “Tunus Merkez Bankası” ibaresi yer alıyor. Devrik First Lady Leyla Trabelsi’nin ayaklanma sırasında Merkez Bankası kasalarından değeri 55 milyon doları geçen 1.5 ton külçe altın kaçırdığı iddiası ise halen doğrulanmış değil.

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