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Dünya

BİN ALİ'NİN GIYABINDA YENİ BİR DAVA TUNUS (A.A)

21 Temmuz 2011 15:27

-BİN ALİ'NİN GIYABINDA YENİ BİR DAVA TUNUS (A.A) - 21.07.2011 - Tunus'ta devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin gıyabında yeni bir dava daha açıldığı bildirildi. Başkent Tunus'ta Bin Ali ile yakınlarından 2'si hakkında gayrimenkul yolsuzluğu yaptıkları gerekçesiyle yeni bir dava başladı. Duruşmanın başında Mahkeme Başkanı Adil Jridi'nin, haklarında uluslararası yakalama emri çıkarılmasına rağmen sanıkların mahkemede bulunmadığını söylediği belirtildi. Bin Ali, 14 Ocakta eşiyle Suudi Arabistan'a kaçmıştı.

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