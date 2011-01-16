-BİN ALİ'NİN BIÇAKLANAN BİR AKRABASI ÖLDÜ TUNUS (A.A) - 16.01.2011 - Tunus'un 23 yıllık iktidardan sonra ülkeden kaçan devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin eşinin yeğeni İmed Trabelsi'nin askeri bir hastanede öldüğü bildirildi. Başkent Tunus'taki askeri hastaneden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, bıçaklandığını söylediği Trabelsi'nin cuma günü öldüğünü kaydetti ancak nasıl ve nerede bıçaklandığı hakkında bilgi vermedi. Trabelsi'nin ölümü, Bin Ali çevresinden teyit edilen ilk ölüm vakası oldu. Bin Ali'nin eşi Leyla'nın çok sevdiği belirtilen İmed Trabelsi'nin ölüm tarihinin, Bin Ali ailesinin sokak baskısıyla ülkeden kaçtığı güne denk gelmesi dikkati çekti.