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Dünya

BİN ALİ'NİN AVUKATLARI ÇEKİLDİ TUNUS (A.A)

04 Temmuz 2011 16:30

-BİN ALİ'NİN AVUKATLARI ÇEKİLDİ TUNUS (A.A) - 04.07.2011 - Tunus'un devrik devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin gıyaben yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, duruşmanın ertelenmesi talepleri reddedilen savunma avukatları duruşmadan çekildi. Avukatlardan Me Hosni Beji, "Bu duruşmaya katılmak istemiyoruz ve çekiliyoruz" dedi. Avukatların bu eyleminden sonra duruşmaya birkaç dakika ara verildi. Aranın ardından yeniden başlayan duruşmada Bin Ali'ye atfedilen suçlar okunmaya başlandı. Bin Ali, bugün ikinci duruşması yapılan davada silah ve uyuşturucu bulundurmakla suçlanıyor.

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