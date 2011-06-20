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Dünya

BİN ALİ'DEN YARGILAMA TEPKİSİ TUNUS (A.A) 

20 Haziran 2011 00:06

-BİN ALİ'DEN YARGILAMA TEPKİSİ TUNUS (A.A) - 19.06.2011 - Tunus'un devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali, ülkesinde gıyabında yapılacak yargılamayı, "yüzkarası bir maskeli balo" sözleriyle değerlendirdi.  Suudi Arabistan'da sürgünde olan Bin Ali, Fransız avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Tunus'tan kaçmadığını, ancak "kardeşin kardeşi öldürdüğü çatışmaları" önlemek için ülkesinden ayrıldığını belirterek, Tunus'ta gıyabında yapılacak yargılama için "yüzkarası bir maskeli balo" ifadesini kullandı.  Tunus'un 5 ay önce devrilen 74 yaşındaki lideri Zeynelabidin Bin Ali, ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı. Tunus'ta geçiş hükümetinden hukukçular, Bin Ali'nin 23 yıllık iktidarını soruşturuyorlar. Soruşturmalarla bağlantılı davaların ilkinin yarın başlaması bekleniyor.

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