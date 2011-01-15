-BİN ALİ SUUDİ ARABİSTAN'DA RİYAD (A.A) - 15.01.2011 - Tunus'u terk eden Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin Suudi Arabistan'da olduğu doğrulandı. Suudi Arabistan devlet haber ajansı, Bin Ali'nin ailesiyle birlikte ülkeye geldiğini duyurdu. Haberde, "Krallık, Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali ve eşinin gelişini hoş karşıladı" ifadesi kullanıldı. Dubai merkezli El Arabiye televizyonu, ''son dakika'' olarak verdiği haberde, Bin Ali'nin uçağının Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldiği duyurmuş ancak haberin henüz doğrulanmadığını belirtmişti. Zeynelabidin Bin Ali'nin Suudi Arabistan'da olduğu Kral Abdullah'ın ofisinden yapılan bir açıklamayla da doğrulandı. Açıklamada, Bin Ali'yi ülkeye kabul etme kararının, ''Tunus halkının içinde bulunduğu istisnai durum göz önünde tutularak'' ve ''Tunus halkı için barış ve güvenlik temmenisiyle alındığı'' belirtildi. Bu arada, Suudi bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada Bin Ali'nin Cidde kentinde olduğunu söyledi. -FRANSA İSTEMEDİ- Fransız üst düzey bir yetkili, ülkesinden ayrılan Tunus Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin Fransa topraklarında istenmediğini bildirdi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, ülkesinden ayrıldığı bildirilen Tunus Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin Fransa'ya gelmesinin beklendiğine ilişkin iddialar üzerine Reuters'a yaptığı açıklamada, "Fransa, Tunus Cumhurbaşkanı'nın ülkeye gelmesini istemiyor" dedi. -MISIR'DA KUTLAMA- Mısır'ın liberal muhalif Kifaye (Yeter) Hareketi'nin, başkent Kahire'deki Tunus Büyükelçiliği önünde bir gösteri yaparak, Tunus Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin ülkesini terk etmesini kutladıkları bildirildi. Mısır'da Arapça ve İngilizce yayın yapan El Mısri El Youm gazetesinin haberine göre, Zamalek semtindeki Tunus Büyükelçiliği binası önünde toplanan 50 kadar Kifaye Hareketi mensubu, Mısır'da da Tunus benzeri bir değişikliğin olması çağrısında bulundu. Bazı muhalif kesimlerin de desteğini alan gösteride, katılımcılar Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i kastederek "Gelecekteki sensin" diye slogan attı. Kahire'de yaşayan bazı Tunuslular'ın da gösteriye katıldıkları öğrenilirken, Kifaye Hareketi, Mısır'da, iktidar karşıtı sert muhalefeti ile tanınıyor ve zaman zaman işsizlik, zamlar ve insan hakları konularında protesto gösterileri düzenliyor. Protesto gösterilerine sahne olan Tunus'ta, gözaltına alınan 3 gazeteci serbest bırakıldı.