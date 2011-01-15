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Dünya

BİN ALİ NEREYE GİDECEK? VALLETTA (A.A)

15 Ocak 2011 00:12

-BİN ALİ NEREYE GİDECEK? VALLETTA (A.A) - 14.01.2011 - Tunus'tan ayrılan Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin uçağının Malta hava sahası üzerinden kuzeye doğru yöneldiği bildirildi. Malta Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "pilotun, iniş izni istemek için değil sadece hava sahasını kullanmak için Valetta Havaalanı kontrol kulesiyle temasa geçtiğini" belirtti ve uçağın "kuzeye doğru yöneldiğini" söyledi. Öte yandan Malta Dışişleri Bakanı Tonio Borg, Bin Ali'nin Malta'ya gelmediğini ve hükümetin de Bin Ali'nin Malta'ya geleceğine dair hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Konu hakkında açıklama yapan İtalya Dışişleri Bakanlığı da Bin Ali'nin İtalya'ya geleceğine dair çıkan haberlerin "asılsız" olduğunu, Bin Ali'nin "kesinlikle Roma'ya yönelmediğini" açıkladı. Ayrıca Bin Ali'nin Fransa'ya gelmesinin beklendiği ileri sürüldü.  Bir polis kaynağı, kendilerine, Bin Ali'nin uçağının Paris yakınlarında bir havaalanına ineceğinin söylendiğini belirtti.  Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin bir danışmanı, Bin Ali'nin ülkelerine geleceğine dair ellerinde bir bilgi olmadığını söyledi. 

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