-BİN ALİ İLE GBAGBO'NUN MAL VARLIĞINA DONDURMA ZÜRİH (A.A) - 19.01.2011 - İsviçre hükümeti, Tunus'un devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali ile Fildişi Kıyısı'ndaki devlet başkanlığı seçimini kaybetmesine rağmen görevinden ayrılmayı reddeden Laurent Gbagbo'ya ait mal varlıklarını dondurmaya hazırlanıyor. İsviçre Dışişleri Bakanı Micheline Calmy-Rey, konuyla ilgili açıklamasında, Bin Ali ve Gbagbo'ya yönelik bu tedbirlerin hemen yürürlüğe gireceğini söyledi. Bu arada, Tunuslu bir savcının Bin Ali ve ailesinin dışardaki varlıkları konusunda soruşturma başlattığı bildirildi.