T24 LogoT24 Logo
Dünya

BİN ALİ GIYABINDAKİ YARGILANMAYA TEPKİ GÖSTERDİ PARİS (A.A)

06 Haziran 2011 17:49

-BİN ALİ GIYABINDAKİ YARGILANMAYA TEPKİ GÖSTERDİ PARİS (A.A) - 06.06.2011 - Tunus'un devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali, kendisi ve eşinin Tunus'ta gıyabında yargılanması kararına tepki gösterdi ve bu dava ile bürolarında arama yapılmasının "maskaralık" olduğunu öne sürdü. Bin Ali'nin Fransız avukatı Jean-Yves Le Borgne yayımladığı bildiride, Bin Ali'nin sessizliğini bozarak, bu adaletsiz ve yalana dayanan durumdan bıktığını ifade ettiğini belirtti. Bildiride, Bin Ali'nin resmi ve kişisel bürolarında yapılan aramaların, müvekkilinin kişisel saygınlığını zedelemeye yönelik oyunlardan başka bir şey olmadığı ve Tunus'ta kendisine yönelik açılan davaların da maskaralık olduğu ifade edildi. Bin Ali ayrıca, Fransa'da veya başka bir ülkede banka hesabı ve taşınmazlarının bulunmadığını belirtti. Tunus Adalet Bakanlığı, Zeynelabidin Bin Ali ile eşi Leyla Trabelsi'nin yakında ilk iki suç dosyasından gıyabında yargılanacağını bildirmiş, adli hakimlerin soruşturmalarını tamamladığı ve davaların kısa bir sürede başlayabileceği açıklanmıştı. İlk davanın Kartaca'daki başkanlık sarayında bulunan uyuşturucu ve silahlarla ilgili olacağı, ikincisinin ise Bin Ali'nin Tunus'un kuzey banliyösünde yer alan Sidi Bu Said'deki sarayında şubat ayında bulunan 27 milyon dolar nakit parayla ilgili görüleceği kaydedilmişti. Bin Ali, ülkedeki yönetim karşıtı protestoların ardından ocak ayında Suudi Arabistan'a kaçmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24