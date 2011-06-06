-BİN ALİ GIYABINDAKİ YARGILANMAYA TEPKİ GÖSTERDİ PARİS (A.A) - 06.06.2011 - Tunus'un devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali, kendisi ve eşinin Tunus'ta gıyabında yargılanması kararına tepki gösterdi ve bu dava ile bürolarında arama yapılmasının "maskaralık" olduğunu öne sürdü. Bin Ali'nin Fransız avukatı Jean-Yves Le Borgne yayımladığı bildiride, Bin Ali'nin sessizliğini bozarak, bu adaletsiz ve yalana dayanan durumdan bıktığını ifade ettiğini belirtti. Bildiride, Bin Ali'nin resmi ve kişisel bürolarında yapılan aramaların, müvekkilinin kişisel saygınlığını zedelemeye yönelik oyunlardan başka bir şey olmadığı ve Tunus'ta kendisine yönelik açılan davaların da maskaralık olduğu ifade edildi. Bin Ali ayrıca, Fransa'da veya başka bir ülkede banka hesabı ve taşınmazlarının bulunmadığını belirtti. Tunus Adalet Bakanlığı, Zeynelabidin Bin Ali ile eşi Leyla Trabelsi'nin yakında ilk iki suç dosyasından gıyabında yargılanacağını bildirmiş, adli hakimlerin soruşturmalarını tamamladığı ve davaların kısa bir sürede başlayabileceği açıklanmıştı. İlk davanın Kartaca'daki başkanlık sarayında bulunan uyuşturucu ve silahlarla ilgili olacağı, ikincisinin ise Bin Ali'nin Tunus'un kuzey banliyösünde yer alan Sidi Bu Said'deki sarayında şubat ayında bulunan 27 milyon dolar nakit parayla ilgili görüleceği kaydedilmişti. Bin Ali, ülkedeki yönetim karşıtı protestoların ardından ocak ayında Suudi Arabistan'a kaçmıştı.