-BİN ALİ FRANSA'YA GİREMEDİ PARİS (A.A) - 14.01.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, ülkesinden ayrılan Tunus Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin Fransa topraklarına girişine izin vermediği ileri sürüldü. Fransa'nın i-Tele ve LCI TV kanallarının haberine göre, Sarkozy, Bin Ali'nin Fransa'ya girişine izin vermeyi reddetti. Her iki kanal da başka bir ayrıntı vermedi. Öte yandan Bin Ali'nin damadı olan ve ülkenin önde gelen işadamları arasında bulunan Sakher Materi'nin gözaltına alındığı haberinin doğru olmadığı ileri sürüldü. Materi'nin bir danışmanı, işadamının bugün öğle saatlerinden itibaren Dubai'de olduğunu söyledi.