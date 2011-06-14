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Dünya

BİN ALİ 20 HAZİRAN'DA YARGILANACAK TUNUS (A.A)

14 Haziran 2011 03:17

-BİN ALİ 20 HAZİRAN'DA YARGILANACAK TUNUS (A.A) - 13.06.2011 - Tunus Başbakanı Beci Kayd Sebsi, Suudi Arabistan'a sığınan devrik Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin gıyabında yargılanmasına 20 Haziran'da başlanacağını bildirdi. Geçici Başbakan Sebsi, merkezi Katar'da bulunan el Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, "ilk kez açıklıyorum, duruşma 20 Haziran'da başlayacak" dedi. Bin Ali, eşi ve yakın çevresinin haklarında 90'dan fazla suçlamayla dava açıldığını belirten Sebsi, Tunus hükümetinin Bin Ali'nin iade edilmesine yönelik talebine şimdiye dek Suudi makamlarından hiçbir yanıt gelmediğini bildirdi. Zeynel Abidin Bin Ali, 23 yıl iktidardan sonra güçlü bir halk ayaklanmasının baskısıyla 14 Ocak'ta Tunus'tan kaçmıştı.

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