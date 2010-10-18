Bin 600 liralık maaşlı iş beğenilmedi

T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İstanbul'daki personel ihtiyacını karşılamak için teşvik amacıyla daha fazla ücret önermesine rağmen ayırdığı pozisyonları dolduramadı. İstanbul için açılan pozisyona başvuran kişilerin kazandıkları halde gelmemesine şaşıran SGK yetkilileri, bu durumun nedenini anlayamadıklarını belirtti. Kalan 109 pozisyon için ise bir ay içerisinde SGK yeniden alım yapılacak.

Kurum, özellikle sosyal güvenlik reformunun hayata geçmesiyle birlikte artan eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla sözleşme personel pozisyonunda büro elemanı istihdam etmek için ilan verdi.

İlanla kurumun taşra teşkilatına bağlı 35 Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile il müdürlüklerine bağlı merkez müdürlüklerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince 442 sözleşmeli büro personeli istihdamı için çağrı yapıldı.

Bu kadrolar için çok sayıda kişi müracaatta bulundu. Kurum KPSS puanlarını en yüksekten başlamak suretiyle sıralayarak 442 asıl ve 221 yedek adayı yerleştirme işlemleri için Ankara'ya davet etti.

Toplam 663 kişinin 332'si tercihte bulunmak üzere Ankara'ya gelmedi. Gelenlerden 328'i tercih yaparken 3 kişi ise herhangi bir tercihte bulunmadı.

SGK'nın açtığı 442 sözleşmeli personel pozisyonundan 328'ine yerleştirme yapılırken 114 pozisyon ise boş kaldı.



İstanbul'da 109 pozisyon boş kaldı

Açılan pozisyonların büyük bölümü personel ihtiyacının en fazla olduğu İstanbul'a ayrıldı. Toplamda 442 olan pozisyonun 272'si İstanbul için kullanıldı.

Adaylar açısından İstanbul'un cazip kılınması için personel alım ilanında, burada görev yapacak sözleşmeli personele brüt 169.42, net 148.14 lira ilave ek ödeme yapılacağı bildirildi. Yapılan düzenlemeyle diğer illerde personelin eline her ay maaş, ek ödeme ve fazla çalışmayla net bin 461 lira geçerken, İstanbul'da bu miktarın bin 609 lira olması sağlandı. SGK Başkanı Emin Zararsız da adayların tercih işlemlerine geçilmeden önce yaptığı konuşmada bu duruma dikkati çekti.

SGK'nın bu teşvik politikasına rağmen İstanbul için ayrılan pozisyonların önemli bir bölümü doldurulamadı. İstanbul için ayrılan pozisyonların 163'üne yerleştirme yapılırken 109 pozisyon boş kaldı.

İstanbul, özellikle geçim koşullarının zorluğu ve maaşların yetersiz kalması nedeniyle kamuda çalışanlar ya da çalışmak isteyenler tarafından tercih edilmiyor. Kira, yakıt, yol vesaire gibi harcamalara bir de çalışma koşullarının yoğunlu eklendiğinde İstanbul'u tercih edenlerin sayısı azalıyor. Adayların bu kararında, sözleşmeli personel pozisyonundaki kimi hakların daimi kadroya kıyasla sınırlı olmasının da önemli etkisi bulunuyor.



Ağrı ve Hakkari'de de pozisyonlar boş kaldı



Ayrılan pozisyonların doldurulamadığı diğer iki il ise Hakkari ve Ağrı oldu. Hakkari için ayrılan 5 pozisyondan 4'üne, Ağrı için ayrılan 2 pozisyonun 1'ine yerleştirme yapılamadı.

Bu üç şehrin dışındaki 32 ilde ise açılan kadroların tümü doldu. Böylece Afyonkarahisar'a 2, Ankara'ya 5, Antalya'ya 7, Balıkesir'e 13, Batman'a 1, Bingöl'e 1, Bitlis'e 1, Burdur'a 1, Bursa'ya 20, Çanakkale'ye 4, Çorum'a 4, Denizli'ye 4, Diyarbakır'a 3, Eskişehir'e 1, Gaziantep'e 12, İzmir'e 5, Karaman'a 5, Kars'a 2, Kayseri'ye 2, Kocaeli'ye 2, Konya'ya 30, Kütahya'ya 3, Manisa'ya 7, Muğla'ya 6, Muş 2, Ordu'ya 3, Samsun'a 3, Siirt'e 1, Şırnak'a 4, Uşak'a 5, Van'a 1, Yozgat'a 3 sözleşmeli büro personeli atandı.

Atama işlemleri tamamlanan adaylar, istekleri doğrultusunda hemen ya da 15 gün sonra iş başı yapabilecek.



