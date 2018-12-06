Bin 590 yıllık tarihi sarnıç kiraya verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 milyon TL'den fazla harcanarak 8 yılda restore edilen ve 25 Nisan'da ziyarete açılan Bizans'tan kalma bin 590 yıllık Şerefiye Sarnıcı'nı kiraya veriyor. Şerefiye Sarnıcı ile birlikte kitap satış ve kafeterya birimlerini de kapsayan kiralama ihalesi 12 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.

HaberTürk'te yer alan haberine göre, 8 yıllık restorasyon çalışmasının ardından nisanda ziyarete açılan Ayasofya'ya 500 metre uzaklıkta bulunan tarihi Şerefiye Sarnıcı için kiralık ilanı verildi. İBB Emlak Müdürlüğü tarafından verilen ilanda "Piyerloti Caddesi, Şerefiye Mevkiinde yer alan Şerefiye Sarnıcı ile kitap satış ve kafeterya ünitelerinin kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır" denildi.

İhalenin 12 Aralık 2018 tarihinde yapılacağı belirtilen ilanda, tarihi mekan için aylık 7 bin 700 TL muhammen bedel belirlendi. Kiralamanın 3 yıllık olacağı belirtilen ilanda, ihaleye katılacak olanlardan istenen belgeler içindeki bir madde dikkat çekici. O maddede şöyle deniyor:

"İhale tarihinden itibaren geriye dönük olarak en az 10 yıl süre ile sarnıç işletmeciliği yaptığına ilişkin resmi kurumlardan alınmış belge (kira/işletme sözleşmesi, ruhsat, faaliyet belgesi vb)".

Masraf 65 yılda karşılanacak

Restorasyonuna 6 milyon TL'de fazla harcama yapılan Şerefiye Sarnıcı, aylık muhammen 7 bin 700 TL'den kiraya verilecek. İhalede meydana gelecek artış belli olmamakla birlikte, belirlenen muhammen bedel üzerinden kiralanacak olursa yapılan harcama yaklaşık 65 yılda karşılanacak.