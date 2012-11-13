Renault fabrikasında işçi eylemi!

Bursa’daki Renault fabrikasında çalışan yaklaşık 1500 işçinin, Türk Metal Sendikası'ndan DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na geçmek için fabrikayı işgal ettiği ileri sürüldü.

Sendika.org'da yayımlanan habere göre, metal işkolunda iki yılda bir yapılan grup sözleşme sürecinde MESS ile masaya oturmaya hazırlanan metal sendikaları peş peşe grup sözleşme taslaklarını açıkladı. Türk Metal Sendikası’nın işverenin çıkarlarını gözeten taslağına karşı Renault, Bosch ve Arçelik işçileri eyleme geçti.

Bursa’daki Renault fabrikasında çalışan ve Türk Metal Sendikası’ndan Birleşik Metal-İş Sendikası’na üyeliklerinin geçişini isteyen yaklaşık 1500 işçi, üretimi durdurdu ve fabrikayı işgal etti. Eyleme akşam saatlerinde başlayan işçiler fabrikaya noter getirilmesini ve işlemlerin gerçekleşmesini talep ediyor.

Gece vardiyasındaki işçilerin, eylem yapan işçilere katılmasını engellemek isteyen Renault işvereninin işçileri arayarak "Gece gelmeyin, iş yok" dediği belirtildi. İşçiler buna karşın destek amacıyla fabrikaya gelmeye başladı. Fabrika önünde yaklaşık 150 işçi bir araya geldi.

(Kaynak: sendika.org)