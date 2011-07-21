-BİN 440 KOLİ SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ ANTALYA (A.A) - 21.07.2011 - Antalya'da, bin 440 koli sahte içki ile 35 bin adet kapak ve bin adet boş şişe ile içki yapımında kullanılan metil alkol ve renklendirici su ele geçirdi. Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde kamyonlardan boş içki şişeleri aktarıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden ayrılan kamyonun Döşemealtı Organize Sanayi Sitesi'nde zirai ilaç imalatı yapan bir iş yerine malzemeleri götürdüğünü belirledi. Ekipler, iş yerine kadar takip ettikleri kamyonda yaptıkları aramada bin 440 koli sahte viski ve votka ile bin boş şişe, 35 bin kapak, binlerce sahte tekel bandrolü, içki yapımında kullanılan su ve renklendirici ile metil alkol ele geçirdi. Kamyon şoförü Erdem D. ile Tarım ve Ziraai ilaç imalatı yaptığı bildirilen firma sahibi Cengiz B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.