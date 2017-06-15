Bin 400 kişiyi işten çıkaracak

Amerikalı spor ürünleri üreticisi Nike, kökten bir organizasyon değişikliği kararı aldı. 10 ülkede 12 şehre odaklanacak Nike, küresel işgücünün yüzde 2'sini işten çıkaracak.

Nike, müşterilerine kişisel olarak daha iyi hizmet sunabilmek adına yeni bir program açıkladı. Habertürk'te yer alan habere göre Doğrudan Müşteri Hareketi (Consumer Direct Offense) adı verilen program ile Nike, dijital dünyanın nimetlerinden daha çok faydalanacak ve inovasyon ve ürün yaratıcılığını artırarak büyüme sağlayacak.

Amerikalı şirket, bu doğrultuda 'anahtar şehirler' ismi verilen bölgelerde müşterileriyle birebir bağlantılarını derinleştirmeyi planlıyor. Uzmanlara göre bu kararın önemli sonuçları olacak.

Nike firmasında CEO ve Başkan olarak görev yapan Mark Parker, "Sporun geleceğine değişen müşteri ihtiyaçlarını aklından hiç çıkarmayanlar karar verecek" dedi. Parker'a göre firma CDO sayesinde dijital pazaryerlerinde daha agresif olacak ve kilit şehirleri hedefleyerek ürünleri hiç olmadığı kadar hızlı teslim edecek.

12 kilit şehir ve 4 bölge

Nike yöneticilerinden Trevor Edwards ise kategori, coğrafya, pazaryeri, ürün, pazarlama, dijitalin entegre edilerek yeni programın uygulanacağını söyledi.

Yeni düzenlemeyle Nike, 10 ülkedeki 12 anahtar şehre daha derinlemesine hizmet sağlayarak büyüyecek. Söz konusu şehirler şöyle: New York, Londra, Şangay, Pekin, Los Angeles, Tokyo, Paris, Berlin, Mexico City, Barselona, Seul ve Milano.

Bu şehirlerin 2020 yılı itibarıyla Nike'in hedeflenen büyümesinde yüzde 80 paya sahip olması bekleniyor. Nike bu doğrultuda bölge yapılanmalarını da altıdan dörde indirerek daha basit hâle getirecek. Bölge isimleri ise Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA), Büyük Çin, Asya Pasifik ve Latin Amerika (APLA) olacak.

Yeni oluşturulan bölgelerin direktörleri ise şöyle:

Tom Peddie - Başkan Yardımcısı / Genel Müdür (KUZEY AMERİKA)

Bert Hoyt - Başkan Yardımcısı / Genel Müdür (EMEA)

Angela Dong - Başkan Yardımcısı / Genel Müdür (BÜYÜK ÇİN)

Ann Hebert - Başkan Yardımcısı / Genel Müdür (APLA)

Nike, 2018 mali raporlarını da söz konusu 4 bölgeye göre düzenleyecek. Tüm birim yöneticileri Entegre Pazaryeri ve Coğrafyalar Başkanı unvanıyla görev yapacak olan Elliott Hill'e bağlı olacak.