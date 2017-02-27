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Ekonomi

Bin 400 kişinin alınacağı 6 aylık iş için 24 bin başvuru

6 ay süreli de olsa bir iş sahibi olmak için uzun kuyruk oluşturan yüzlerce kişi, kayıt yaptırmak için saatlerce İŞKUR Müdürlüğü önünde bekledi

27 Şubat 2017 23:28

Batman İŞKUR Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, çeşitli kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere alınacak bin 400 kişilik iş için 24 bin 302 kişi başvuru yaptı.

DHA’da yer alan habere göre, Belediye ve Özel İdare Genel Sekreterliği'nin de aralarında bulunduğu 4 kurumda, 6 ay süreyle çalışacak bin 400 kişilik iş için İŞKUR Müdürlüğü'ne 24 bin 302 kişi başvurarak kayıt yaptırdı. Başvuruların Cuma günü sona ereceğini belirten İş-Kur İl Müdürü Besim Eviz, "Özel idare, belediye, müftülük ve orman müdürlüklerinde 6 ay süreyle çalışacak bin 400 geçici işçi alımı kriterlerini belirledik. Müftülükte çalışacaklara 19- 35, diğer kurumlarda görevlendirilecekler ise erkeklerde 36- 65 yaş, kadınlarda da 19- 65 yaş arası kriteri var. Noter huzurunda gerçekleştireceğimiz alım öncesinde izdiham oluştu" dedi.

 

Sıra izdihamı

 

6 ay süreli de olsa bir iş sahibi olmak için uzun kuyruk oluşturan yüzlerce kişi, kayıt yaptırmak için saatlerce İŞKUR Müdürlüğü önünde bekledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren İŞKUR binası önünde kuyruğa giren vatandaşlar, izdihama yol açtı. Özel güvenlik elemanları da sıra oluşturmak için izdihama neden olan vatandaşların sıraya girmesi için büyük çaba hacadı. İŞKUR İl Müdürlüğü yetkilileri, başvuruda bulunacak herkese kolaylık sağlanacağını söyledikten sonra sakinleşen vatandaşlar kuyruğa girerek sıra bekledi.

 

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