Bin 200 kilometre takipten sonra operasyon... O anlar polis kamerasında

Sinan BİLGİLİ - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL\'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 30 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece\'de bir otomobildeki yüklü miktarda uyuşturucunun başka bir araca sevk edileceği ihbarını aldı. Şüphelilerin buluşma yerini tespit eden ekipler, geçtiğimiz Cuma günü operasyon için düğmeye bastı. Baskında 9 kişi gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 20 milyon lira değerinde 410 kilogram hint keneviri ile çok sayıda ecstasy hap ele geçirildi.

9 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İKİNCİ OPERASYON...

İkinci operasyon ise 20 Kasım Pazartesi günü Ankara\'da yapıldı. İran\'dan gelen bir kamyonda uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Sınırdan gelen kamyon bin 200 kilometre boyunca takip edildi. Ankara girişinde kamyona operasyon gerçekleştirdi. Aracın kasasına gizlenmiş 10 milyon lira değerinde 170 kilogram eroin ele geçirdi. Baskın anında kamyon şoförü, devamındaki operasyonlarda ise 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki 10 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

OPERASYON ANI KAMERADA

Polisin kamyonu takibi ve baskın anı da polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; polisin aracı takip etmesi, telsizden verilen emirle kamyonun durdurulup şoförün gözaltına alınması ve eroinin bulunması yer alıyor.

(FOTOĞRAF)