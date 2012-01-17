-Bin 195 köy yolu kapandı ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - Yoğun kar yağışı nedeniyle yurdun çeşitli bölgelerinde bin 195 köy yolu kapandı. Muş İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Şeyhmus Yentür, İl Özel İdare'ye bağlı ekipler tarafından açılan köy yollarının yoğun fırtına sebebiyle yeniden ulaşıma kapandığını belirtti. Merkeze bağlı 45, Varto'ya bağlı 90, Bulanık'a bağlı 35, Malazgirt'e bağlı 50, Korkut'a bağlı 10 ve Hasköy'e bağlı 5 olmak üzere toplam 235 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu bildiren Yentür, şöyle konuştu: ''Ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Ancak tipi nedeniyle ulaşıma açtığımız yollar aradan 15 dakika geçmeden tekrar kapanıyor. Bu da işimizi zorlaştırıyor. Şu anda 13 ekiple değişik bölgelerde çalışmalarımız sürüyor. Temennimiz fırtınanın olmaması. Fırtına olmaması halinde ulaşıma kapalı durumda bulunan köy yollarımızı iki güne kadar açacağız.'' Karayolları 113. Şube Şefi Sülhattin Ömeroğlu ise Muş–Kulp Karayolu Kozma mevkisinde üçüncü kez çığ düşmesi sebebiyle yolun halen ulaşıma kapalı olduğunu söyledi. Dün gece geç saatlere kadar ekiplerin bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Ömeroğlu, ''Gece geç saatlerde yine aynı bölgede çığ düştü. Bu sabah yine tüm ekipleri bölgeye yönlendirdim. Şu anda çalışmalara devam ediyorlar.Bir yandan çığ, diğer yandan ise bölgede aşırı fırtına etkili olmakta. Ulaşıma açtığımız yol kısa sürede kapanıyor'' diye konuştu. Muş-Bulanık Kazana Rampası, Muş-Erzurum Seferek Geçidi ile Muş-Bingöl Karlıova Onpınar köyü mevkisinde dün gece çok sayıda aracın mahsur kaldığını kaydeden Ömeroğlu, ekiplerin gece geç saatlere kadar kurtarma çalışması yaptığını söyledi. Ömeroğlu, Söz konusu bölgelerde geçişlerin kontrollü olarak yapıldığını bildirerek, vatandaşların ulaşım konusunda Karayolları İl Müdürlüğü'nden bilgi almadan özellikle Muş-Kulp karayolunu kullanmamaları uyarısında bulundu. Muş Meteoroloji Şube Müdürlüğü yetkilileri de kent merkezinde kar kalınlığının 41 santimetreye ulaştığını bildirdi. En düşük hava sıcaklığının gece eksi 1 derece, gündüz de 3 derece olarak ölçüldüğünü ve kar yağışının yarın akşama kadar yoğun şekilde süreceğini tahmin ettiklerini belirten yetkililer, vatandaşları çığ olaylarına karşı uyardı. -Zonguldak- Zonguldak'ta, merkeze bağlı 45, Ereğli'de 88, Devrek'te 70, Çaycuma'da 70, Alaplı'da 40 ve Gökçebey'de 11 olmak üzere toplam 324 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ekipleri toplam 20 ekiple, yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. -Bayburt- Bayburt İl Özel İdare Genel Sekreteri Ziyeddin Babacan, il merkezindeki kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığını söyledi. Kar yağışı nedeniyle Bayburt'ta 127 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Babacan, Bayburt-Araklı karayolundaki Dağbaşı ve Bayburt-Çaykara karayolundaki Soğanlı Dağı geçitlerinin de ulaşıma kapandığını, kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından 5 ekiple yol açma çalışmalarının başlayacaklarını ifade etti. -Bartın- Bartın'da kar yağışı nedeniyle 268 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının etkili olduğu merkez ile ilçelerden Ulus, Amasra ve Kurucaşile'de toplam 268 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Yolları ulaşıma açma çalışmalarının sürdürüldüğünü anlatan Kayış, özellikle hamile ve hastaların bulunduğu köylere öncelik verildiğini kaydetti. -Bitlis- Bitlis'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, 157 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle, ulaşıma kapalı olan 157 köy yolunda, karla mücadele çalışmalarının aralıksız yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, karla mücadelede çalışmalarının, 3 kar makinesi, 14 greyder, 11 dozer, 14 servis aracı, 8 yükleyici ve 10 ekiple yürütüldüğü kaydedildi. Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise merkezde yer yer 70 santimetreye ulaşan kar kalınlığının, yüksek kesimlerde de 80 santimetreye ulaştığını söyledi. Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri tarafından, kent merkezinde kar temizleme çalışmaları yürütülüyor. Öte yandan tipi ve buzlanma nedeniyle, dün akşam saatlerinde çok sayıda aracın kaydığı ve trafiğin aksadığı Bitlis-Tatvan karayolunun Rahva mevkisinde, karayolları ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapıldı. Yetkililer, sürücülerin zincirsiz çıkmamaları gerektiği uyarısında bulundu. -Kayseri- Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Akkışla ve Develi ilçelerinde 1, Kocasinan'da 4, Pınarbaşı'da 3, Sarıoğlan'da 5 ve Sarız'da 17 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Develi, Pınarbaşı, Tomarza ve Yahyalı ilçelerinde yoğun kar yağışının devam ettiği, köy yollarındaki çalışmaların da sürdürüldüğü bildirildi. -Karabük-Çankırı- Karabük'te 31, Çankırı'da ise 23 köy yolu ulaşıma kapandı. Çankırı İl Özel İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 23 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Açıklamada, kapalı köy yollarını açmak için 1 kar makinesi, 13 greyder, 1 dozer ve 6 kar kamyonu ile 21 ekibin aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. -Şanlıurfa- Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı. Alınan bilgiye göre, kentte birkaç gündür devam eden sağanak, Yusufpaşa Mahallesi 889 sokaktaki bir evin yaklaşık 5 metrelik duvarının yıkılmasına yol açtı. Kimsenin bulunmadığı evin civarındaki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ikinci bir göçük ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. -Adana- Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dünden bu yana devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Yer yer bir metreye kadar ulaşan kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmalara başlandı. Devam eden kar yağışı nedeniyle karayollarında tuzlama çalışmaları devam ediyor. İlçede, Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu dışındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Tufanbeyli Emniyet Amirliği ve Jandarma Trafik ekipleri, zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması, yola çıkacakların ise araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları gerektiği uyarısında bulundu. -Yozgat- Yozgat'ta geçen hafta etkili olan kar yağışında kapanan 200 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı. Yozgat İl Özel İdare Sekreteri Muammer Yanık, yaptığı açıklamada, yağışın başladığı andan itibaren köy yollarının açık tutulması ve kapanan yolların açılması için oluşturulan ekiplerin aralıksız çalıştığını, bu sabah itibarıyla tüm köy yollarının ulaşıma yeniden açıldığını bildirdi. Personelin 24 saat esasına göre çalıştığını bildiren Yanık, ''135 personel, 13 ekip, 69 araçla, İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan yol ağımızda karla mücadele çalışmalarını sürdürmekteyiz. Şu an itibarıyla kapalı köy yolumuz bulunmadığı gibi çalışmalarımız da aralıksız devam etmektedir'' dedi. İl genelinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışının ardından soğuk hava ilde etkisini sürdürüyor.